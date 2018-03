Giovedì sera il concerto di Elton John al Coliseum del Caesars Palace di Las Vegas ha vissuto un momento spiacevole quando il musicista di Pinner disturbato dal pubblico accalcato intorno al suo pianoforte (come potete vedere in questo video) mentre stava cantando “Saturday night’s alright for fighting” ha lasciato il palco a metà canzone.

Una delle persone presenti ha detto che un fan ha rovinato l’esibizione provando ripetutamente a dare un ‘cinque’ a Elton John. Un’altra persona sul palco ha dichiarato: “L’ho visto mandare a fare in culo qualcuno”. Elton John ha poi riguadagnato il suo posto sul palco per proseguire il concerto.

Un paio di settimane fa, sempre a Las Vegas, Elton John venne colpito in faccia da una collana mentre stava suonando al pianoforte - vedi un po' il caso - “Saturday night’s alright for fighting”. Dopo essersi assicurato di non essere rimasto ferito alla bocca, dove la collana era stata scagliata da qualcuno tra la folla, ha ripreso a suonare. Qualcuno ha suggerito di eliminare “Saturday night’s alright for fighting" dalla scaletta. Qui sotto il video di quella esibizione.