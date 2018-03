L’ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant è stato ospite allo show televisivo di James Corden dove ha cantato la canzone “New world” – tratta dal suo ultimo album solista “Carry fire”, pubblicato nello scorso ottobre – ma dove ha anche raccontato di una sua vecchia esperienza al karaoke.

Accadde in un bar l’ultima notte di un viaggio fatto con suo figlio a Pechino negli anni novanta. Ricorda amaramente Plant: “Avevo voglia di cantare, così ho pensato, ‘Abba? No. Aerosmith? Non erano in lista. C’era Elvis, così mi iscrissi. Un ragazzo di Taiwan si iscrisse anche lui. Quindi ci trovammo l’uno contro l’altro. Erano tutti cinesi lì dentro, anche se Taiwan era un posto tabù per i cinesi, ero testa a testa con questo ragazzo, ma per tutto il tempo i cinesi hanno tifato per il ragazzo.”

Robert Plant ha chiuso dicendo: "A Pechino, 22 anni fa, sono stato battuto in un karaoke da un sosia di Elvis di Taiwan."