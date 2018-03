Affrontare il repertorio di Luigi Tenco è la sola cosa che potessi fare dopo aver ricevuto un premio a lui dedicato. Da quel momento non è passato giorno in cui non mi sia domandata se quel premio fosse meritato e perché. Non c’era forse altro modo per sciogliere il mistero se non affrontarne l’opera con un grande musicista come Armando Corsi e affidandone la realizzazione al produttore Raffaele Abbate.

Così diceva Roberta Alloisio, prematuramente scomparsa nel marzo dello scorso anno, durante la lavorazione del disco che uscirà il 21 marzo per OrangeHomeRecords.

L’album, che gode del sostegno e della collaborazione della famiglia Tenco ed è interpretato chitarra e voce da Armando Corsi e Roberta Alloisio, contiene 13 brani più un particolare omaggio che Giorgio Gaber dedicò all’amico negli anni ’80, cantato dalla moglie Ombretta Colli in una produzione teatrale e in un disco con gli arrangiamenti di Franco Battiato e mai più riproposti.

In due canzoni dell’album, “La Ballata del marinaio” e “Io sì”, Corsi ha suonato la chitarra del cantautore scomparso, omaggio affettuoso di Graziella Tenco a suo marito Valentino, fratello di Luigi, con una dedica che compare all’interno della copertina. In alcuni casi sono state fatte scelte particolari in relazione ai testi cantati: in “Ciao amore ciao” si è deciso di recuperare la versione di Tenco, registrata solo per il mercato estero, che prevedeva la parola “piangendo” al posto di “sognando”, modifica imposta per l’esibizione al Festival di Sanremo; così come si è preferito eseguire il testo di “Un'ultima carezza” invece del più conosciuto “Averti tra le braccia”.

Roberta Alloisio è stata la voce femminile di Genova per eccellenza, con un percorso a cavallo tra teatro e canzone che l’ha portata, nel 2011, a vincere la Targa Tenco come miglior interprete e a collaborare con Luis Bacalov per il fortunato progetto “Xena Tango”; Armando Corsi, virtuoso chitarrista conosciuto per il suo talento e le sue collaborazioni artistiche (tra gli altri Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Paco de Lucia), è stato insignito della Targa Tenco “I suoni della canzone” nel 2015.

Tracklist:



Mi sono innamorato di te

Ah l’amore, l’amore

Se sapessi come fai

La ballata del marinaio

Un giorno dopo l’altro

Il tempo passò

Io sì

Un’ultima carezza

Angela

Vedrai vedrai

Ti ricorderai

Ho capito che ti amo

Ciao amore ciao

Luigi e gli americani