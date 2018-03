Alcune poesie inedite del già leader dei Velvet Underground, che oggi avrebbe compiuto 76 anni, saranno pubblicate in un nuovo libro.

La raccolta, intitolata “Do Angels Need Haircuts?” e in uscita questo aprile, raccoglierà alcune poesie mai lette prima d’ora e scritte dall’icona dei Velvet Underground nel 1970, durante un periodo di sei mesi quando Lou Reed lasciò la band per tornare a Long Island a lavorare nella società di contabilità del padre.

Come riportato dal Guardian, solo 3 delle 12 poesie e racconti presenti nel nuovo libro sono stati pubblicati prima. La raccolta di poesie sarà caratterizzata da una introduzione dello stesso Reed e una postfazione della vedova Laurie Anderson. Il libro uscirà con delle registrazioni dove si può ascoltare Reed che recita le poesie alla St Mark's Church di New York nel 1971, dove si dice che tra il pubblico ci fosse anche il poeta Allen Ginsberg. Potete ascoltare "We Are The People" e "Lipstick" qui di seguito:

Le poesie fanno parte dell'archivio di Lou Reed della biblioteca pubblica di New York. Ha detto l'archivista Don Fleming: "Lou nel cuore era uno scrittore, durante quel periodo ha pensato di abbandonare la musica per seguire quella strada. Trovare l’audiocassetta di Lou nell'archivio è stato molto emozionante, perché sapevamo della lettura, ma non avevamo idea di cosa avesse letto. Le sue introduzioni ai pezzi ci hanno anche dato una grande idea del suo processo creativo".