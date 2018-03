Beatrice Antolini suona "Insilence", una canzone tratta dal suo nuovo album "L'AB", in versione #NoFilter per Rockol. La cantautrice ci ha mandato un video in cui si accompagna al piano interpretando la canzone e qualche riga di accompagnamento:

"Una versione solo piano e senza filtri di "Insilence", traccia d'apertura del mio nuovo album "L'AB". "Insilence" scritto volutamente tutto attaccato perché il "silenzio” è una condizione e una soluzione, la mia soluzione personale. Il disco, come un percorso a ritroso, inizia con la propria soluzione. Il silenzio inteso come uno stato di calma, di grazia e di consapevolezza. Un modo per difendere il proprio Io. Un modo per non cadere nella meccanicità e nell’adeguarsi per forza ad un modo di fare e di vivere che a volte non mi rappresenta. Non è un’esclusione ma piuttosto una sopravvivenza senza dover per forza fare gli eremiti, all’interno di questa società ma senza farsi mangiare, senza rinunciare alla propria verità e cercando di essere veramente autentici. Senza dover essere come gli altri per venire apprezzati. Senza dover riempire il tempo di un bellissimo niente. La bellezza del mondo è gia dentro ognuno di noi, ma chi non la cura graverà su tutti gli altri, per questo mi difendo, per mantenere la gioia e il rispetto alla vita e a me stessa. Nessuno potrà portarmi via quello che ho creato e costruito e che difendo in silenzio.