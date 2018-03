A introdurre sul palco la popstar Taylor Swift durante il suo “Reputation” tour saranno Camila Cabello e Charli XCX. Le voci sui nomi delle due artiste in veste di supporters circolavano da tempo e ieri Swift ha confermato la loro presenza con un tweet: “Questo è un aggiornamento del tour negli stadi di “Reputation”, e volevo dirvelo davvero da tanto tempo”, dice attraverso un video, prima di annunciare le sue supporters. “Sono molto felice, spero che lo siate anche voi. Non vedo l’ora di vedervi, sono davvero felice per tutta la faccenda in generale”, conclude la musicista nata in Pennsylvania.

I have a very exciting update to share... @Camila_Cabello and @charli_xcx will be the opening acts on the #reputationStadiumTour!!! pic.twitter.com/LAjmecVOrJ — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2018

La tournée negli stadi della Swift prenderà in via il prossimo mese di maggio in Arizona e si concluderà a novembre in Nuova Zelanda. Nel Vecchio Continente, la cantante farà tappa solo nel Regno Unito e in Irlanda.

Camila Cabello ha debuttato quest’anno come solista con l’album “Camila”, il suo primo lavoro in solitaria dopo che la ventenne popstar di orgini cubane ha detto addio alle Fifth Harmony. La cantautrice britannnica Charlotte Emma Aitchison, alias Charli XCX ha, invece, all’attivo tre album in studio e svariati EP e mixtape, l’ultimo dei quali del 2017.