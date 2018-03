Il nuovo album di David Byrne, "American utopia", uscirà il prossimo 9 marzo: ma da oggi, giovedì 1° marzo, è possibile ascoltarlo in anteprima, in streaming.

Sul sito della NPR, National Public Radio, è stato caricato il disco in versione integrale. "American utopia" è il primo album solista del già frontman dei Talking Heads in quattordici anni: dopo "Grown Backwards" del 2004 Byrne ha infatti inciso un disco con Brian Eno ("Everything that happens will happen today" del 2006) e uno con St. Vincent ("Love this giant" del 2012).

Alle lavorazioni delle dieci tracce contenute in "American utopia" hanno preso parte diversi produttori e musicisti: dallo stesso Brian Eno a Rodaidh McDonald (xx, King Krule, Adele), passando per Patrick Dillett (Nile Rodgers, Sufjan Stevens), il percussionista Joey Waronker (Atoms for Peace, Beck) e il sassofonista Isaiah Barr.

David Byrne andrà in tour per presentare il suo nuovo disco: la serie di concerti prevede un passaggio anche in Italia, in estate.