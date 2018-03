Solange è ufficialmente al lavoro su nuova musica. La sorella minore di Beyoncé ha raccontato in un'intervista a Billboard di essere attualmente impegnata con alcune jam session insieme a Steve Lacy, il chitarrista degli Internet (band losangelina che nelle sue produzioni mischia soul, trip hop, hip hop e r&b): più di questo, al momento, non ci è dato sapere. Il fatto che Solange si sia già rimessa al lavoro a distanza di appena due anni dall'uscita del suo ultimo album, "A seat at the table", fa ben sperare i fan della cantante, che probabilmente non dovranno aspettare altri otto anni per ascoltare nuove canzoni ("A seat at the table" è infatti arrivato a distanza di otto anni dal precedente "Sol-Angel and the Hadley St. Dreams", uscito nel 2008).

Nella stessa intervista Solange, che lo scorso dicembre ha annullato tutti i suoi impegni informando i suoi fan di essere affetta da qualche mese da un disturbo del sistema nervoso centrale chiamato disautonomia, ha fatto sapere di "non avere alcun interesse per il mondo dell'intrattenimento" - almeno per il momento.