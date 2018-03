E pensare che non era neanche sua, quella canzone. Il primo ad inciderla, circa dieci anni prima che Ronan Keating ne registrasse la sua versione, fu Keith Whitley. Gli autori, Paul Overstreet e Don Schlitz, al termine di una session per niente produttiva si erano messi a strimpellare alcune note alla chitarra, senza impegnarsi più di tanto, solo per divertirsi un po'. "When you say nothing at all" era venuta fuori così, e ai due non sembrava nemmeno una grande canzone. Whitley se ne innamorò sin da subito: la incise e la pubblicò come singolo, portandola al primo posto della US Hot Country Songs. Sì, perché nella versione originale "When you say nothing at all", che Ronan Keating avrebbe trasformato in un pezzo soft rock, era in realtà una canzone dai suoni country. Fu l'ultima grande hit di Keith Whitley, che nel 1989 morì per un'overdose da alcool. Nel 1995, poi, arrivò la versione di Alison Krauss, contenuta in un album-tributo a Keith Whitley.

E finalmente, nel 1999, la cover di Ronan Keating, contenuta nella colonna sonora del film "Notting hill": fu un successo notevole, a livello internazionale. Ma cosa ne è stato della carriera di Ronan Keating (che all'epoca aveva poco più di 20 anni e che oggi compie invece 41 anni), dopo "When you say nothing at all"? Scopritelo nelle pagine successive...