Il duo modenese è tornato sulle scene con un nuovo lavoro discografico, “Siamo solo noise”, in uscita il prossimo 2 marzo. Il terzo album in studio di Benji & Fede, che arriva a due anni di distanza dal precedente “0+”, sarà disponibile in versione standard e in versione deluxe, dopo essere stato anticipato dai singoli “Buona Fortuna” e “On Demand”, quest’ultimo in featuring con Shade - lo potete vedere qui sotto.

Benji & Fede hanno così descritto il disco, al quale hanno contribuito, in veste di autori e produttori, Michele Canova, Pat Simonini, Fausto Cogliati, Danti, Walter Ferrari, Gazelle, Federica Abbate, Takagi & Ketra, Daddy’s Groove, SDJM, Andrea Nardinocchi e Rocco Hunt: "“Siamo solo noise” letteralmente significa siamo solo rumore ma per noi il significato più importante è siamo solo noi, ovvero Noi e Voi. In questi anni non avremmo mai pensato di poter arrivare a fare tre album, due tour sold out e tutte le bellissime esperienze che ci avete fatto vivere, e ve ne siamo grati”.

I due artisti daranno il via domani, giorno dell’uscita del disco, a un instore tour che debutterà nella città natale di Benji & Fede, Modena. Ultimo incontro con il pubblico avrà luogo il 13 marzo a Savignano sul Rubicone.

Di seguito trovate la copertina dell’edizione standard di “Siamo solo noise” e, subito dopo, quella dell’edizione deluxe.