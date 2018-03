La band di Paul Banks ha annunciato sulla sua pagina Facebook ufficiale che sarà in concerto in Italia per un’unica data:

26 giungo a Sesto al Reghena (Pn), Piazza Castello all’interno della rassegna musicale Sexto Nplugged - Posto unico 25,00 euro + diritti di prevendita. I biglietti saranno in vendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di domani, venerdì 2 marzo 2018.

Il tour di quest’anno potrebbe essere legato all’uscita di un nuovo album? La band (Banks, Kessler e Fogarino) sta attualmente lavorando, nella sua città natia, New York, a nuovi materiali di cui è prevista l’uscita per il 2018. Il gruppo musicale indie rock statunitense aveva condiviso ad inizio anno un post su Twitter dove parlava di “Grande musica nel 2018”.

Gli Interpol tornano in Italia ad un anno di distanza dalla doppia data della scorsa estate in occasione del 15esimo anniversario dell’uscita del loro album di esordio ”Turn on the bright lights”. Ad agosto del 2017 gli Interpol hanno pubblicato la versione espansa del loro terzo album "Our Love to Admire". L’ultimo album della band risale al 2014, anno in cui uscì “El Pintor”, il quinto album discografico in studio del gruppo.