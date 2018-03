“Every day is a vinyl day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile. Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.



12 dicembre 1986



Dallamericaruso è contemporaneamente il contenitore di una delle canzoni italiane più famose nel mondo e la fotografia di uno dei più grandi artisti italiani nel suo momento di stato di grazia. Contiene "Caruso": è l' unico brano inedito e di studio di “Dallamericaruso” primo album dal vivo di Lucio Dalla, registrato il 23 marzo negli Stati Uniti al Village Gate di New York, storico tempio del jazz, assieme agli Stadio - dalla stessa serata venne tratto uno speciale TV su RaiUno,

"Caruso" venne scritta nell’estate dell’86 ed esce alla fine dello stesso anno. I nastri dell'album furono lavorati negli studi Fonoprint di Bologna da Roberto Costa all’inizio dell’estate. Poi Lucio Dalla andò in vacanza, in barca, nel Mediterraneo. E tornato a Bologna aveva con sé una nuova canzone. Classica nella struttura, melodica nell’andamento, conteneva l’esplicita citazione di una vecchia canzone napoletana, “Dicitencello vuje” (scritta nel 1930 da Rodolfo Falvo ed Enzo Fusco).

Dalla entrò in sala di registrazione con il chitarrista Bruno Mariani, e con Roberto Costa al pianoforte registrò il brano nel corso di un pomeriggio: cantata e suonata in diretta, la registrazione venne aumentata da archi elettronici e basso, e mixata la sera stessa. E diede parte del titolo all’album. “DallAmerica” diventò diventò così “DallAmeriCaruso”.

"Caruso": L’hanno cantata Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti, Julio Iglesias e Lara Fabian, Mercedes Sosa e Josh Groban, Ute Lemper e Teresa Salgueiro, Julio Iglesias e Céline Dion, Il Divo e Catherine Jenkins: “Caruso” ha già venduto nel mondo oltre quaranta milioni di copie. “Se canto il pop è colpa di ‘Caruso’” ha detto Luciano Pavarotti nel 2003.

Lato A

1. Caruso

2. Balla balla ballerino

3. La sera dei miracoli

4. Anna e Marco

Lato B

1. Tutta la vita

2. Cara

3. Grande figlio di puttana

4. L'ultima luna

Lato C

1. Washington

2. Viaggi organizzati

3. Se oo fossi un angelo

4. 4/3/1943

Lato D

1. Futura

2. Stella di mare

3. L'anno che verrà