Il trio synth pop di Glasgow ha annunciato la data di uscita del suo nuovo lavoro discografico intitolato “Love Is Dead”. Il disco, diretto successore di “Every Open Eye” del 2015, uscirà il prossimo 25 maggio per l’etichetta Glassnote Records.

'Love Is Dead' è un album che parla di crescere e di fare i conti con il fatto che nel mondo ci sono cose sia grandiose ma anche terribili e che non si può ottenere le une senza le altre

Spiega la leader del gruppo Lauren Mayberry:

Aggiunge il compagno di band Iain Cook: "Siamo fottuti, il mondo è fottuto… ‘Love Is Dead’, come siamo arrivati a questo punto? E come possiamo andare avanti da questo punto?".

Il nuovo disco dei Chvrches è coprodotto da Greg Kurstin (Sia, Adele) e Steve Mac, e segna la prima volta che il gruppo si è affidato a produttori esterni in uno dei loro album. Contemporaneamente all’annuncio di “Love Is Dead”, il trio scozzese ha pubblicato il nuovo singolo “My Enemy” che vede la prestigiosa collaborazione del leader dei The National Matt Berninger. Lo potete ascoltare qui di seguito:

Qui invece la copertina e la tracklist del disco:

01 Graffiti02 Get Out03 Deliverance04 My Enemy05 Forever06 Never Say Die07 Miracle08 Graves09 Heaven/Hell10 God’s Plan11 Really Gone12 ii13 Wonderland

A fine gennaio i Chvrches hanno pubblicato “Get out”, la prima anticipazione del nuovo album.