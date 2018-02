Belle notizie per i collezionisti e per gli appassionati di David Bowie: vinili rari in edizione limitata saranno in vendita al Brooklyn Museum, che a partire dal 2 marzo e fino al 15 luglio ospiterà "David Bowie Is", la mostra di successo dedicata al fu Duca Bianco realizzata dal Victoria and Albert Museum di Londra.

I visitatori della mostra potranno acquistare al Brooklyn Museum il 45 giri in edizione limitata di "Time/The prettiest star", stampato su vinile argentato.

Sarà in vendita anche "Live in Berlin", un 33 giri stampato su vinile arancione: il disco contiene un totale di otto tracce, quattro delle quali mai pubblicate prima su disco (sono tratte dalle registrazioni di un concerto tenuto da Bowie alla Deutschland Halle il 16 maggio del 1978). Questa la tracklist:

Lato A:

"Heroes"

"Be my wife"

"Blackout"

"Sense of doubt"

Lato B:

"Breaking glass"

"Fame"

"Alabama song"

"Rebel rebel"

Sempre al Brooklyn Museum, in occasione della mostra, sarà possibile acquistare anche il vinile rosso "iSelect", una compilation dedicata all'iconica rockstar: ci sono canzoni come "Lady grinning soul, "Teenage wildlife", "Fantastic voyage" e "Life on Mars?", ma anche una versione live di "Intro/Hang on to yourself" e un remix di "Time will crawl". Ecco la tracklist:

Lato A:

"Life on Mars?"

"Sweet thing/Candidate/Sweet thing (Reprise)"

"The bewlay brothers"

"Lady grinning soul"

"Win"

"Some are"

Lato B:

"Teenage wildlife"

"Repetition"

"Fantastic voyage"

"Loving the alien"

"Time will crawl" (MM Remix)

"Intro/Hang on to yourself" (from Live Santa Monica '72)