Le centinaia di email che ci sono arrivate concordavano su una cosa sola: ordinare per qualità le parti strumentali consegnate agli annali da David Gilmour è quasi una violenza. Il grande chitarrista dei Pink Floyd, che oggi compie 72 anni, ha saputo esprimere in ogni assolo un magistero strumentale unico, impossibile da inquadrare in una classifica di merito.

E' anche vero, però, che al cuore non si comanda, nemmeno a quello dei fan: certo, nella seconda parte della classifica non troverete assolo "meno belli", ma assoli "belli", seguiti da assolo "bellissimi" e da quelli eccezionali. Incrociare le tante top ten segnalateci dai nostri lettori - che ringraziamo, in particolar modo Angelo Loreto, Andrea Aramu, Ivan Rosi, Angelo Canzoneri, Giovanni Spano, Alberto Pellizzari, Marcello Lo Franco, Fabrizio Muredda, Giovanni Filippi, Sabrina Marioni e Fabio Flecchia, i più celeri a rispondere al nostro appello - non è stato facile, ma ci ha restituito l'istantanea di una fan base estremamente competente, affezionata ai classici ma non fossilizzata sulla pietre miliari (ci perdoneranno i tanti che in alta classifica hanno messo delle vere e proprie chicche da intenditori, o episodi dalla sua carriera solista, ma sapete com'è: vox populi...), lucida e, soprattutto, appassionata nel verso senso della parola. I fan che tutti le band sognano di avere, ma che solo una band da sogno si è potuta permettere.

Ecco, di seguito, dal decimo al primo, i dieci assolo di David Gilmour preferiti dai lettori di Rockol.

Buon ascolto!