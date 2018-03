Arrivano da Boston, sono uni dei nomi storici del rock alternativo tra anni '80 e e ’90, hanno prodotto una manciata di dischi caratterizzati da un pop-rock di derivazione punk di ottima fattura. I Buffalo Tom tornano con il loro primo album in ben 7 anni: "Quiet and peace".

In "Quiet and peace" c'è tutto quello che cerco in un certo rock, quello più semplice: un bel suono di chitarra, una bella ritmica e belle canzoni da cantare a squarciagola. Se non li conoscete, poi andate a riscoprire "Let me come over" e mi ringrazierete ancora di più.