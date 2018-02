Giungono due annunci dalle principali major discografiche, Universal Music e Warner Music. Universal ha nominato Celine Joshua direttore generale della strategia commerciale, del contenuto e degli artisti. Il suo ruolo comprenderà anche l’essere a capo di una nuova etichetta, la ‘10: 22 pm’, che si occuperà principalmente di "firmare e sviluppare artisti discografici, influencer dei social media e creatori di media digitali con particolare attenzione alla creazione di contenuti multimediali e di nuove forme di narrazione".

La Joshua, che riferirà direttamente al boss di Universal Sir Lucian Grainge, dichiara: "Abbiamo solo iniziato a scalfire la superficie di ciò che è possibile sviluppare sulle piattaforme digitali in termini di creazione della fanbase di un artista, di fornitura di contenuti per un pubblico digitale e per nuove fonti di entrate".

In casa Warner, invece, la Atlantic Records sta lanciando una divisione di podcast con un suo studio a New York. La prima serie è intitolata ‘What'd I Say’, una raccolta di interviste con artisti dell’Atlantic. E sono in arrivo altre serie chiamate ‘Inside the Album’ e ‘Respect: Women of Atlantic’.

Il resposanbile di questa nuova divisione, il vicepresidente Tom Mullen dice: "Come ho scoperto facendo i miei podcast personali, sono una maniera incredibilmente potente per placare la fame dei fan sulla conoscenza degli artisti che più amano, collegandoli anche a nuove voci".