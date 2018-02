Cosa non si fa per la propria squadra di calcio. Robert Plant ha rivelato che quando voleva andare a vedere le partite del suo amato Wolverhampton simulava problemi alla gola così da poter lasciare il tour dei Led Zeppelin.

Parlando con la testata The New Times di Phoenix (Arizona) sulla vita in tour il frontman dei Led Zeppelin ha detto: “Lasciare l’Inghilterra quando la mia squadra andava particolarmente bene…dopo tutti gli anni che la seguivo, mi dicevo ‘Perché sono in tour proprio adesso?’ Qualche volta con i Led Zeppelin mi arrivavano dei misteriosi mal di gola qualche ora prima di una partita, così riuscivo ad andarla a vedere e ritornare miracolosamente il giorno dopo”.

Già nel 2008 si espresse sul proprio tifo calcistico, Plant disse che a volte considerava tifare per i Wolves come un atto di ‘masochismo’. "È la cosa più vicina ad andare sotto un autobus. Quando abbiamo vinto la Coppa di Lega nel 1974, mi ci sono voluti tre giorni per tornare a casa da Wembley al Worcestershire. Non avevo la più pallida idea di dove fossi. So che il sindaco di Wolverhampton ha ricevuto la squadra in forma ufficiale e ricordo di esserci stato per un minuto o due".

Al The New Times il musicista ha inoltre dichiarato che la lezione più importante che ha imparato dalla vita ‘on the road’ è “quando tornare a casa”.