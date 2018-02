L’industria musicale e creativa italiana torna al South by Southwest Conference and Festival di Austin (SXSW) con una presenza in costante crescita: quest’anno 15 tra band ed artisti italiani – un record assoluto – attraverseranno l’oceano per esibirsi nella più importante fiera mondiale dedicata alla musica e alla creatività.

Italy @ Sxsw è l’iniziativa ideata nel 2014 da Francesco Del Maro e voluta da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), a cui quest’anno partecipa anche Italia Music Export, l’ufficio per l’export della musica italiana di Siae.

L’edizione 2018 vedrà alcune delle più interessanti proposte musicali italiane calcare i palcoscenici di Austin e animare due serate speciali in programma il 15 ed il 16 Marzo, nelle sedi prestigiose di Maggie Mae Gibson Room e Stephen F Bar. Tra gli artisti presenti, alcuni rappresentativi new comers della scena italiana: Altre di B, The Jackson Pollock Weird Bloom, Denis The Night & The Panic Party, Blindur, Violetta Zironi, Wrongonyou, Damian McFly, Fabrizio Cammarata, Sonars, Christaux, Espana Circo Este, Joan Thiele, Bruno Belissimo e The Yellow Traffic Light.