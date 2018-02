Le ultime indicazioni in merito a una possibile reunion dell’ex girl band erano arrivate dalla Ginger Spice Geri Halliwell, che mesi fa ha confermato le intenzioni del quintetto di tornare sulle scene, anche se con modalità ancora tutte da decidere. Ora è Mel B, nel corso del talk show americano “The Real”, ad aggiungere qualcosa al già spoilerato grande ritorno delle Spice Girls. Nel corso della trasmissione la cantante ha detto, infatti, che si appresta a partecipare al “Royal wedding” tra il Principe Harry e Meghan Markle del prossimo 19 maggio - non solo come ospite ma anche come performer – e che si appresta a farlo con le sue quattro ex compagne di band: “Ci sono tutte le Spice Girls” - ha detto – “Perché sono così onesta?”. Per poi schermirsi: “Non so se avrei dovuto dirlo”. La Scary Spice Melanie Brown ha poi chiuso secca: “Devo andare. Sarò licenziata”.

Secondo alcune indiscrezioni al grande evento reale potrebbe essere presente anche Ed Sheeran, chitarra alla mano, al quale il principe Harry avrebbe chiesto di suonare per gli sposi.