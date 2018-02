La cantante del Colorado ha annunciato che il prossimo 13 aprile la sua ultima fatica discografica, “The Lookout”, farà il suo ingresso sul mercato, a cinque anni di distanza da “Warp and Weft”. Ora sappiamo che uno dei brani del disco, “Watch Fire”, che già possiamo ascoltare, ha coinvolto anche il cantautore e amico Sufjan Stevens, segnando una nuova collaborazione tra i due artisti dopo che Laura Veirs ha cantato in “Carrie & Lowell” (2015), settimo album in studio di Stevens. Il coinvolgimento del musicista da parte della Veirs non avrebbe potuto essere più spontaneo: “Ho sentito la sua voce su questa canzone quando l’ho scritta. Siamo amici da tanto tempo e lui mi ha fatto un bel po’ di discorsi di incoraggiamento artistico negli anni”, ha detto Veirs.

Dopo il suo ultimo album solista, “Warp and Weft”, Laura Veirs ha dato alle stampe un disco in collaborazione con k.d. lang e Neko Case, “case/lang/veirs”, uscito nel giugno 2016.

Anche Sufjan Stevens ha come ultimo album all’attivo un disco collaborativo, “Planetarium” (2017), con Bryce Dessner, Nico Muhly e James McAlister. Prima di esso, si posiziona l’album solista in studio “Carrie & Lowell”. L’artista statunitense è in lizza per l’Oscar, nella categoria Miglior Canzone Originale, con il suo brano “The Mistery of Love”, presente nel film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome”.