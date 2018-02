Come riportato da diversi giornali spagnoli, la cantante colombiana ha dovuto versare all’Agenzia delle Entrate spagnola più di 20 milioni di euro di tasse per ripagare, in parte, il suo debito con le autorità iberiche, mentre ancora sono in corso le indagini su una possibile frode fiscale da parte di Shakira. Il cuore degli accertamenti ruota intorno alla questione, al vaglio della magistratura spagnola, se la cantante risiedesse o meno in Spagna tra il 2011 e il 2014. La legge stabilisce, infatti, che se si sono trascorsi almeno 183 giorni nella penisola iberica si è considerati residenti fiscale e si devono pagare le tasse su tutti i propri guadagni all’Agenzia delle Entrate del Paese. Nel caso, invece, in cui i giorni trascorsi in Spagna fossero di meno, le tasse sarebbero relative soltanto al denaro guadagnato all’interno della Nazione. Shakira avrebbe pagato tasse corrispondenti a una condizione – da lei dichiarata - che la vedeva trascorrere la maggior parte di quegli anni alle Bahamas e la fonte dei suoi guadagni sarebbe stata all’estero.

Il nome della voce di “Whenever, Whenever” era comparso mesi fa anche nelle carte dei “Paradise Papers”, l’insieme di file che ha rivelato i dettagli di diverse società offshore legate alla gestione del denaro di celebrità, politici e artisti. Il report mostra che Shakira ha dichiarato le Bahamas come residenza fiscale e le entrare legate ai diritti della sua musica sono amministrate in paradisi fiscali come Malta e il Lussemburgo. In attesa del procedere delle indagini, al momento i 20 milioni di euro versati da Shakira – che ha negato qualsiasi tentativo di nascondere i suoi proventi – corrispondono solamente all’anno 2011.