È stata diffusa, a quasi sette anni di distanza dalla morte della voce di “Back To Black”, la demo inedita del brano “My Own Way”, che Amy Winehouse ha scritto nel 2001, quando era solo diciassettenne, due anni prima che il suo disco di debutto “Frank” solcasse i mercati. Il produttore e autore dei primi anni di carriera dell’artista londinese Gil Cang ha fatto sapere a proposito della registrazione, comparsa sul web nonostante dopo la sua scomparsa tutte le demo non completate della cantante siano state distrutte dalla sua etichetta:

Ho esaminato la cosa per molto tempo. Mi ci sono imbattuto di nuovo la scorsa settimana e ho pensato: la metto a disposizione così le persone possono ascoltarla.

La canzone, prima demo a vedere la luce dal 2011, condivisa su YouTube direttamente dall’account di Cang, è stata prodotta da James McMillan, che ha anche partecipato alla scrittura del brano. Stando ai racconti di Cang e McMillan, Winehouse ha finito di registrare il brano in tre take, attirando l’attenzione dei due autori per i suoi jeans, che sul retro portavano la scritta “Sinatra is God”. Cang continua a seguire il filo dei ricordi e conclude: