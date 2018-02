Paola Gallo è stata nominata responsabile editoriale di InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Conferenza episcopale italiana. La conduttrice radiofonica e giornalista musicale, dopo un lungo percorso professionale come speaker di Radio Italia, consolida il proprio rapporto di collaborazione con InBlu Radio che risale al 2002. In passato è stata infatti il principale consulente artistico dell’emittente radiofonica dei vescovi italiani e del gruppo Avvenire (Conferenza Episcopale Italiana) dove ha firmato format radiofonici e la programmazione musicale.

Ha detto Paola Gallo:

Ringrazio Radio Italia per questi 20 anni e soprattutto i miei ascoltatori e gli artisti che in queste ore stanno esprimendo il loro profondo affetto nei miei confronti. La fatica che ho fatto per essere sempre all’altezza delle parole e della musica che raccontavo, mi sta tornando come un’energia positiva pronta a farmi volare verso nuovi progetti. Sono felice di consolidare il mio rapporto con InBlu Radio e i media Cei e di poter pensare a un nuovo percorso che mi somigli di più.