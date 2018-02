Secondo l'ex manager dei Guns N 'Roses, Alan Niven, il chitarrista Izzy Stradlin è stato incredibilmente vicino a riunirsi con la band durante il loro ‘Not in this lifetime’ tour. A quanto pare, Stradlin arrivò fino a fare un soundcheck con la band di Axl Rose prima di un concerto in uno stadio del Midwest degli Stati Uniti. Per poi andarsene e non tornare più.

Nel 2016, Izzy rivelò in un tweet, ora cancellato, che i Guns N 'Roses "non volevano dividere il bottino in parti uguali" con lui, limitando quindi il livello di coinvolgimento di Stradlin nella annunciata reunion. Il chitarrista in seguito ha rifiutato le offerte da parte della band per fare delle apparizioni speciali in alcuni concerti, come ha invece fatto l'altro membro originario rimasto fuori dal ricongiungimento, ovvero il batterista Steven Adler.

Come riportato da Alternative Nation, Alan Niven parlando con il podcast Appetite for Distortion ha rivelato: "Izzy è arrivato al punto di volare per fare un soundcheck e andarsene dopo averlo fatto, perchè non voleva avere nulla a che fare con questa roba. Era l'anno scorso, era da qualche parte nel Midwest, quando stavano facendo gli stadi. Ovviamente se fosse andato tutto bene e tutti fossero stati felici e ci fosse stata un po’ di fratellanza, sono sicuro che lui sarebbe rimasto. Ma qualcosa deve averlo veramente sconvolto, perché se n'è andato dopo il soundcheck e non si è più presentato. Penserei che ora probabilmente sia un po’ incazzato."

I fan di questa città del Midwest non hanno idea di quanto sono stati vicini a vedere Stradlin riunirsi con Axl, Slash e Duff McKagan e non sembra che Izzy sia disposto a una futura collaborazioni.