IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: la webstar è la prima performer annunciata ai premi dedicati ai teenager

Sabato 24 marzo verranno assegnati i Kids’ Choice Awards 2018 in California, mentre in Italia andranno in onda su Nickelodeon (canali 605-606 di Sky) venerdì 31 marzo. Tra i cantanti italiani candidati ci sono Annalisa, Michele Bravi, Riki, Shade e Thomas.

