Gli scozzesi Mogwai, capitanati da Stuart Braithwaite, saranno protagonisti questa estate di tre concerti in Italia a supporto della loro ultima uscita discografica “Every country’s sun” pubblicata lo scorso mese di settembre.

Questo il calendario riservato alla nostra penisola: 9 luglio in Piazza Castello a Sesto al Reghena (Pn) all’interno di Sexto Nplugged, il 10 luglio alla Cavea dell’Auditorium di Roma nell’ambito del Roma Summer Fest, e, infine, l’11 luglio al Castello Visconteo di Pavia all’Iride Fraschini Music Festival.

I biglietti per i concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 28 febbraio per gli iscritti My Live Nation - http://www.livenation.it - e dalle ore 11.00 di giovedì 1 marzo su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.