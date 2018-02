Post Malone, dopo la hit "Rockstar", torna con un nuovo singolo: "Psycho". La canzone, realizzata dal cantautore in collaborazione con Ty Dolla $ign, è prodotta dallo stesso Post Malone insieme a Louis Bell. Ascolta "Psycho" qui sotto:

Non è la prima volta che Post Malone e Ty Dolla $ign incidono insieme una canzone: la precedente collaborazione tra i due risale al 2016, anno in cui i due hanno inciso insieme a Kanye West "Fade" per il suo album "The life of Pablo".

"Psycho" è il secondo singolo estratto dal prossimo album di Post Malone, "Beerbongs & Bentleys", in uscita entro la fine del 2018.