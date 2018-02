I Franz Ferdinand hanno aggiunto nuovi concerti al calendario del tour in supporto al loro ultimo album "Always ascending", uscito lo scorso febbraio: e tra le nuove date ce ne sono anche due in Italia.

Alex Kapranos e soci, che suoneranno in Italia già il 15 marzo, a Bologna, torneranno ad esibirsi nel nostro paese nel corso della prossima estate.

A luglio, infatti, i Franz Ferdinand suoneranno a Roma e a Gardone Riviera (in provincia di Brescia).

I Franz Ferdinand saranno a Roma il 10 luglio per una serata che li vedrà esibirsi sullo stesso palco dei Mogwai, quello della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

I biglietti saranno disponibili da giovedì 1° marzo su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

La band scozzese si esibirà poi l'11 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, nell'ambito del Festival Tener-A-Mente.

I biglietti per il concerto di Gardone Riviera saranno disponibili in esclusiva presale Vivo Club solo per 24 ore a partire dalle ore 10 di mercoledì 28 febbraio. Su Ticketone saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 1° marzo e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10 di lunedì 5 marzo.