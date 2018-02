E' un sostanziale pareggio tra passato e presente quello offerto dal concerto che l'ex frontman degli Oasis Liam Gallagher ha offerto nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio, al Fabrique di Milano: di scena presso la sala meneghina il cantante di Manchester ha infatti proposto al pubblico italiano una setlist divisa esattamente a metà tra nuovo repertorio - quello di "As You Were", il suo album di debutto da solista - e vecchi brani pescati dal catalogo della band un tempo divisa con l'amato/odiato - più odiato, per la verità - fratello Noel.

Ecco le canzoni eseguite da Liam Gallagher in occasione del concerto tenuto al Fabrique di Milano il 26 febbraio 2018:

Rock 'n' Roll Star (Oasis)

Morning Glory (Oasis)

Greedy Soul

Wall of Glass

Paper Crown

Bold

For What It's Worth

Some Might Say (Oasis)

Slide Away (Oasis)

Come Back to Me

You Better Run

Universal Gleam

Be Here Now (Oasis)

Wonderwall (Oasis)

Bis:

Cigarettes & Alcohol (Oasis)

Live Forever (Oasis)

Nelle prossime ore Rockol pubblicherà la recensione della serata.