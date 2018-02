Nella versione home video di "Il filo nascosto", film di Paul Thomas Anderson in lizza in sei diverse categorie - tra le quali quella per la migliore colonna sonora - ai prossimi premi Oscar, saranno inclusi anche brani inediti scritti e registrati da Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead che il prossimo 4 marzo potrebbe vedersi consegnare dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences la statuetta per il suo lavoro sul commento musicale a "Phantom Thread".

L'uscita, che raggiungerà i mercati sotto forma di DVD e Blu Ray il prossimo 10 aprile e in formato digitale due settimane prima, il 27 marzo, conterrà infatti le versioni demo dei brani inclusi nella versione originale della colonna sonora oltre che scatti ripresi sul set da Michael Bauman e una selezione di scene tagliate dal montaggio finale raggruppate in una sezione battezzata "For the Hungry Boy".

Il sodale di Thom Yorke è in lizza nella categoria "Best Original Score" insieme a Carter Burwell (per la partitura di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"), Alexandre Desplat (per le musiche di "La forma dell'acqua - The Shape of Water"), John Williams (per la colonna sonora di "Star Wars: Gli ultimi Jedi") e Hans Zimmer, compositore del commento sonoro di "Dunkirk". Greenwood e Desplat si sono già affrontati nella medesima categoria in occasione dei passati Golden Globes, generalmente considerati l'"anticamera degli Oscar": la "prova generale" degli Academy Awards ha visto prevalere il compositore francese, già premiato dall'Academy nel 2015 per il suo lavoro su "Grand Budapest Hotel".