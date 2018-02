In una recente intervista rilasciata all'edizione statunitense di Rolling Stone la popstar britannica di origini kosovare Dua Lipa ha rivelato di essere stata oggetto di una violenta campagna di aggressione via social network da parte dei fan di Taylor Swift.

Tra le due non ci sono stati attriti pregressi che possano giustificare l'astio della fan base dell'una ai danni dell'altra. Anzi: lo scorso mese di ottobre i fan della diva country-pop americana "scoprirono" la Lipa quando la stessa Swift twittò una foto della collega con indosso, durante un soundcheck, una t-shirt appartenente alla sua collezione di merchandise. Gli ammiratori della voce di "Shake It Off" esaltarono la cantante di "New Rules" ma, contestualmente, iniziarono a setacciare il suo passato. E fu così che, in Rete, affiorò il video di un'intervista alla Lipa dove, alla domanda "preferisci Kanye West o Taylor Swift", la sventurata rispose "Kanye West". Fu l'inizio dei problemi.

"Non stavo pensando al loro scontro [quello originato dall'infausta trovata del rapper agli MTV Video Music Awards del 2009 e sopito da tempo, ndr], ma semplicemente alla loro musica", ha spiegato Dua Lipa: "Taylor è incredibile, ma sono una grande fan dell'hip hop e probabilmente avrei scelto Kanye a prescindere". Le armate della Swift sul Web, evidentemente, non avevano colto la sottigliezza: "Per tre giorni di fila mi hanno dato della vipera. Mi scrivevano 'spero che tu muoia'. Io rispondevo: "Ma io, letteralmente, non ho detto niente...".