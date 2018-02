Il trio pop-metal composto da Suzuka Nakamoto, Yui Mizuno e Moa Kikuchi ha annunciato il primo tour dopo la scomparsa del chitarrista Mikio Fujioka, morto alla fine dello scorso mese di dicembre all'età di 36 in seguito a un incidente presso un punto di osservazione astronomica in una località non precisata: le Babymetal inaugureranno la nuova stringa di date il prossimo 8 maggio a Kansas City, per poi proseguire per altre sette tappe nei soli Stati Uniti in città come Austin, Dallas, Houston, Atlanta e Nashville. La band si sposterà in Europa a partire dal primo giugno, data che le vedrà di scena sul palco del festival tedesco Rock am Ring di Numburg: tra le date nel Vecchio Continente ufficializzate al momento non figurano tappe italiane. Dei cinque appuntamenti previsti sulla sponda orientale dell'Atlantico dalle Babymetal il più praticabile per i fan italiani risulta essere quello fissato a Innsbruck, in Austria, per il prossimo 4 giugno, a soli 50 chilometri dal valico del Brennero.

Ecco il calendario completo del nuovo tour delle Babymetal:

05/08 — Kansas City, MO @ Uptown Theater

05/10 — Austin, TX @ ACL Live at the Moody Theater

05/11 — Dallas, TX @ House of Blues Dallas

05/13 — Houston, TX @ Revention Music Center

05/15 — Atlanta, GA @ Tabernacle Atlanta

05/17 — Charlotte, NC @ The Fillmore

05/18 — Nashville, TN @ Marathon Music Works

05/20 — Columbus, OH @ Rock on the Range

06/01 — Nürburg, DE @ Rock am Ring

06/02 — Nuremberg, DE @ Rock im Park

06/04 — Innsbruck, AT @ Music Hall Innsbruck

06/05 — Utrecht, NL @ TivoliVredenburg

06/09 — Derby, UK @ Download UK