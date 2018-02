Qual è il segreto della straordinaria normalità di Dave Grohl? Perché, diciamo la verità, oltre alla proposta artistica dei Foo Fighters - indubbiamente di alto livello - a rendere speciale la band fondata dall'ex batterista dei Nirvana è proprio la personalità del suo leader, rock star capace di dominare le chart mondiali ma allo stesso tempo di essere esattamente tale e quale ai tanti fan che comprano i suoi dischi e affollano i suoi concerti.

La "filosofia" dei Foos è stata espressa dagli stessi Grohl e Taylor Hawkins a margine dei passati Brit Awards, che hanno visto la band americana insignita del premio come Best International Group. Intervistati dal Daily Star, Dave Grohl, alla domanda su perché non abbia mai pensato di intestarsi nominalmente il successo del suo progetto, ha spiegato: "Alla fine mi sento responsabile per i miei compagni di gruppo, perché suono con loro da così tanto tempo. Mi piace suonare dal vivo, e mi piace stare con le persone che mi hanno accompagnato nel corso di tutti questi anni. Se pensi a troppe cose oltre a quelle che fai finisci inevitabilmente per diventare il tipo di rock star testa di cazzo".

"[Dave] Tratti tutti nello stesso modo. Non se ne va in giro a urlare 'sono un grande', o 'sono un genio'", ha chiarito Hawkins, che di Grohl è uno dei più affezionati sodali, nei Foo Fighters: "Non è un tipo presuntuoso. Mi ha dimostrato come sia possibile, per evitare di cadere nel buco nero dello stardom rock and roll, semplicemente essere un tipo normale e gentile. Poi diventa tutto più semplice. Tutte quelle rock star presuntuose non fanno altro che complicarsi la vita. E meno complicazioni si hanno in questo ambiente, già pazzo di suo, meglio è...".