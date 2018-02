E' stato diffuso oggi sul Web l'audio di "You Never Knew My Mind", brano cantato dallo scomparso leader di Soundgarden e Audioslave Chris Cornell su un testo scritto dal gigante del country Johnny Cash:

Non è la prima volta che le carriere di Cash e di Cornell si intrecciano: la voce di "Folsom Prison Blues" rilesse nel suo album del 1996 "Unchained" - il secondo episodio della serie per la American Recordings realizzata sotto la supervisione di Rick Rubin - il brano dei Soundgarden "Rusty Cage", originariamente incluso in "Badmotorfinger" del 1991.

Come già anticipato da Rockol, il brano fa parte dell'album - in uscita il prossimo 6 aprile - "Johnny Cash: Forever Words", omaggio postumo letterario-musicale al "Man in black" che raccoglie le trasformazioni in canzoni di scritti e poesie del grande artista - raccolte nell'omonimo volume pubblicato dalla Canongate Books nel 2016 - realizzate da - tra gli altri - Elvis Costello, T. Bone Burnett, Willie Nelson, Jayhawks, Rosanne Cash e Kris Kristofferson. Il progetto è stato curato da John Carter Cash, figlio di Johnny - e fratellastro di Rosanne, anche lei coinvolta nelle operazioni ma in veste di interprete.