Aaron Bruno è un musicista e produttore dal passato grunge e alternative rock, ma è con il mix di stili e generi del suo progetto Awolnation che ha convinto la nota ditta di energy drink Red Bull ad affidargli uno studio di registrazione. Il successo è arrivato con il singolo "Sail" e ora, arrivato al terzo album prova a sparigliare ancora di più le carte con country e blues.

"Un album ipertrofico ma anche molto personale, in cui Bruno ha riversato le proprie insicurezze, lavorando quasi in solitaria al sicuro del proprio studio casalingo sui monti alla periferia di Los Angeles. Il luogo e l’atmosfera, a detta del suo autore, si sono riflessi in un disco fatto di contaminazioni e un po' di nostalgia."