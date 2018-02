Dopo la recente pubblicazione del nuovo singolo “Thought Contagion”, la band di Matt Bellamy ha tenuto questo weekend un concerto speciale a Parigi, persso La Cigale: i fan avevano potuto votare i brani in scaletta. E infatti, oltre ad debutto dal vivo della nuova canzone, la band ha sfoderato diverse rarità o brani assenti dalle scalette da tempo, come il lato b "Eternally Missed" (suonata l'ultima volta ben 16 anni fa) o "Space Dementia", assente dalle scalette da sette anni.

“Thought contagion” segue il singolo “Dig down” pubblicato nel 2017. La band ha dichiarato che un nuovo album è in lavorazione, ma non è ancora finito. L’ultimo album dei Muse “Drones” è stato pubblicato nel giugno 2015.

Ecco il video intero del concerto:

Ecco la scaletta

Thought Contagion (prima volta dal vivo)

Interlude

Hysteria

Eternally Missed (prima volta dal vivo dal 2002)

New Born

Space Dementia (prima volta dal vivo da 2011)

Fury

Psycho

Helsinki Jam (prima volta dal vivo da 2011)

Showbiz

Uprising

Citizen Erased

Supermassive Black Hole

Bliss

Encore:

Muscle Museum

Plug In Baby

Encore 2:

Assassin

Stockholm Syndrome

Agitated

Yes Please (prima volta come canzone di chiusura dal 2000)