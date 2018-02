Continua il periodo difficile di Soundcloud: dopo il salvataggio dello scorso dicembre - un maxi investimento da 170 milioni di dollari operato dalla società di investimenti newyorchese Raine Bank e dal fondo speculativo di Singapore Temasek - la piattaforma berlinese perde un importante pezzo.

Twitter, secondo quanto riporta Variety, ha infatti ritirato il suo investimento da 66 milioni di dollari in SoundCloud perché "non si prevede che la somma sia recuperabile in un lasso di tempo ragionevole".

L'investimento era avvenuto nel 2016 tramite l'unità Twitter Ventures, in un momento in cui SoundCloud era valutata 700 milioni di dollari. Nello stesso rapporto annuale, i dati dicono che Twitter ha generato entrate per 2,4 miliardi di dollari nel 2017, finendo l'anno con 4,4 miliardi di dollari in liquidità e investimenti a breve termine.

Negli ultimi mesi del 2017, la società ha tagliato il personale del 40%, negli uffici di Londra e San Francisco. L'arrivo del nuovo investimento ha determinato anche un cambio alla guida, con Kerry Trainor, nominato dai salvatori come successore del co-fondatore Alexander Ljung.