Un progetto multimediale legato agli autori di canzoni per Lodovica Comello: l’attrice, conduttrice e cantante lancia “Una canzone per me”. Si tratta di un progetto che si svolge tra social, web, radio e TV, per coinvolgere nuovi firme musicali e per valorizzare un mondo poco considerato, quello degli autori - che come sapete è molto caro anche a Rockol.

Per prepararsi al nuovo album Lodovica Comello, con la collaborazione di Rockol e Radio 105, cercherà nuovi talenti nella scrittura di canzoni di successo, e racconterà la ricerca attraverso pillole video distribuite sui su YouTube e sui suoi canali social di Lodovica (dove conta una fanbase di oltre 6 milioni di followers).

Si possono inviare idee all e-mail info@unacanzoneperme.com: testi di canzoni inedite, semplici ritornelli, oppure una melodia o un semplice riff musicale. Il termine ultimo per inviare le proprie ispirazioni musicali è il 18 marzo.

A seguire, i veri e propri casting, sempre documentati attraverso clip video sui canali social. Quindi la seconda fase del progetto: Lodovica insieme al proprio staff artistico e discografico selezioneranno i materiali migliori. Il brano da produrre potrà nascere dall’unione di più spunti, parole, note elaborati da soggetti diversi oppure può identificarsi in un brano – parole e musica – firmato da un unico autore.

La fase finale seguirà le attività di pre-produzione del brano individuato e gli incontri con gli autori prescelti duranti i quali Lodovica scoprirà il loro mondo familiare e artistico che li ha avvicinati alla scrittura musicale.

La nuova canzone sarà prodotta con Sony Music e verrà svelata agli autori attraverso una performance di Lodovica al termine della quale il nuovo brano sarà disponibile in tutti gli store digitali e sarà trasmessa in anteprima da Radio 105, partner del progetto.