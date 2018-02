Il rapper NBA Youngboy (acronimo di Never Broke Again Youngboy) è stato arrestato con accuse pesanti: aggressione e rapimento. Il tutto è avvenuto a Tallahassee, Florida, nel weekend: la polizia di Leon County ha arrestato il musicista poco prima di un concerto.

I dettagli dell'accusa non sono stati rivelati, ma il rapper non è nuovo a queste situazioni.

Nel 2017 è stato condannato a 10 anni con la condizionale per aggressione. Inizialmente l'accusa era tentato omicidio di primo grado, per una sparatoria avvenuta a Baton Rouge in Louisiana nel novembre del 2016, ma le accuse sono state alleggerite, e la pena sospesa, con obbligo di supervisione per tre anni.