Barbara Ann Alston (ultima a destra nella foto qui sopra), co-fondatrice e cantante del gruppo di successo degli anni Sessanta, The Crystals, è morta il 16 febbraio a Charlotte, nel North Carolina. Aveva 74 anni.

La famiglia della cantante ha riferito al Charlotte Observer che Alston è morta in un ospedale di Charlotte dopo una battaglia contro l'influenza durata due settimane. La figlia di Alston, Donielle Prophete, ha dichiarato ai microfoni della BBC:

Ha amato le The Crystals, ha sempre parlato del periodo passato cantando con loro, del lavoro che hanno creato insieme e del grande rapporto che si era creato con le altre ragazze del gruppo

Le Crystals sono state un girl group statunitense r&b nato attorno al 1960 e composto da Barbara Alston, Mary Thomas, Dolores "Dee Dee" Kenniebrew, Myrna Girard e Patricia "Patsy" Wright. Durante una audizione a Manhattan, il quintetto fu notato da Phil Spector, che aveva da poco avviato la Philles Records, e propose loro di registrare presso la sua etichetta.

Alston ha cantato la voce solista in "There's No Other (Like My Baby)", il primo singolo realizzato dal produttore Phil Spector per Philles Records nel 1961. Spector è stato anche produttore dei brani "Uptown" e del controverso singolo del 1962 "He Hit Me (And It Felt Like a Kiss)” scritto da Carole King e Gerry Goffin. Tra gli altri grandi successi delle Crystals prodotti da Phil Spector ricordiamo "He's a Rebel", Da Doo Ron Ron" e "Then He Kissed Me."

Alston lasciò le Crystals nel 1965 tornando nel gruppo per un breve periodo per una reunion nel 1967.