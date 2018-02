David Bryan, Jon Bon Jovi e Tico Torres sono tornati a parlare della reunion della band in occasione della cerimonia di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame. Quella sera, il 14 aprile, ci saranno anche i membri storici fondatori Ritchie Sambora e Alec John Such.

"È difficile prevedere che emozioni proveremo", ha detto il batterista Torres a Billboard durante la conferenza svoltasi con i giornalisti per promuovere la seconda tappa nordamericana del tour dei Bon Jovi “This House Is Not for Sale Tour”.

Prosegue Tico Torres: "Parlare con Alec al telefono è stato meraviglioso, per un determinato periodo abbiamo percorso un viaggio insieme come gruppo, e penso che sia meraviglioso poterlo ricreare - non solo per noi, ma per i fan. Quando ti ritrovi con i vecchi amici, vengono sempre fuori delle emozioni profonde".

David Bryan ha aggiunto:

Finalmente è arrivato il momento anche per i Bon Jovi. È un po' tardi, ma siamo nel club… È un grande onore.

Bryan ha confermato che la band riunita suonerà un paio di canzoni durante la cerimonia e ha predetto sarà "Molto figo”. Continua Bryan: "Non vediamo l'ora che arrivi quel momento. Sarà la prima volta che suoneremo assieme da quando John Such, che ha lasciato il gruppo nel 1994, ha suonato in un’unica apparizione nel 2001 e da quando Sambora si è allontanato dalla band nel 2013.

Guarda qui di seguito i Bon Jovi eseguire "When We Were Us" al "The Late Show with Stephen Colbert":

Ieri (23 febbraio), i Bon Jovi hanno pubblicato un'edizione deluxe di “This House is not for Sale” uscito originariamente nel 2016, che include un paio di nuove canzoni: "When We Were Us" e "Walls". Il video di "When We Were Us" può essere visto esclusivamente sulla piattaforma Tidal