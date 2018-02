La metal band statunitense dei Bad Wolves ha pubblicato il video della cover di “Zombie”, la canzone più rappresentativa dei Cranberries inclusa nell’album del 1994 della band irlandese “No need to argue”. Alla realizzazione di questa versione avrebbe dovuto partecipare anche Dolores O’Riordan che però è morta prima che potesse metterci voce.

Il video, diretto da Wayne Isham, è pieno di toccanti riferimenti alla leader dei Cranberries e al video originale e si apre con questo messaggio in sovraimpressione: “Il 15 gennaio 2018 Dolores O’Riordan dei Cranberries doveva prestare la sua iconica voce alla cover dei Bad Wolves di “Zombie”. Quel giorno lei ha tragicamente lasciato questo mondo. In sua memoria, i Bad Wolves hanno pubblicato la canzone donando il ricavato ai suoi figli.”

In un comunicato, Lindsey Holmes addetto stampa della O'Riordan ha detto: "Dolores era entusiasta pensando di partecipare come voce ospite alla cover di “Zombie” della rock band americana Bad Wolves. Nonostante avesse uno stile molto diverso dall'originale, Dolores disse che pensava che la cover ‘fosse killer’ ed era intrigata da quel paio di semplici ma efficaci cambiamenti che la facevano adatta a questi tempi come l’originale lo era per gli eventi che l'avevano ispirata a scrivere la canzone agli inizi degli anni novanta".

Dan Waite manager della Eleven Seven Music, l’etichetta che ha pubblicato il disco dei Bad Wolves, e amico della cantante dice: "Per me Dolores è stata la voce femminile più forte del rock degli ultimi tre decenni. Mi amareggia pensare ai due ultimi messaggi vocali che mi ha lasciato Dolores. Mi diceva che la versione dei Bad Wolves era ‘fantastica’ e non vedeva l'ora di entrare in studio. Questi messaggi hanno portato conforto a sua madre Eileen e alla sua famiglia quando hanno sentito che scherzava e parlava con passione di musica, dei suoi figli e di progetti per il futuro."

Tommy Vext dei Bad Wolves spiega cosa lo ha convinto a fare la cover della canzone: "I suoi testi che affrontano il danno collaterale del malcontento politico, catturano la stessa sensazione che stiamo cercando di esprimere un quarto di secolo dopo. Questa è una testimonianza di quale artista Dolores era e rimarrà per sempre."