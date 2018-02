Alla cerimonia di assegnazione dei premi Oscar 2018, in calendario per il prossimo 4 marzo, i cantanti e cantautori dei brani che hanno ricevuto la nomination per la categoria “Miglior canzone orignale” non solo saranno presenti al Dolby Theatre di Los Angeles ma si esibiranno cantando i pezzi in corsa per la prestigiosa statuetta. Sufjan Stevens canterà “Mistery of Love”, dal film “Chiamami col tuo nome”; Mary J Blige (in corsa per l'Oscar di Miglior attrice non protagonista) canterà “Mighty River”, dal film “Mudbound”; Andra Day e il rapper Common canteranno “Stand Up for Something”, scritta da Diane Warren e Lonnie R. Lynn, dal film “Marshall”; la cantante messicana Natalia Lafourcade, con Miguel e l’attore Gael Garcia Bernal, canteranno “Remember Me”, scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, dal film “Coco”; la cantante e attrice di Broadway Keale Settle, infine, si esibirà in This Is Me”, di Benj Pasek e Justin Paul, dal film “The Greatest Show”.

Come avevamo scritto qualche giorno fa, anche Jonny Greenwood, autore della colonna sonora della pellicola “Phantom Thread”, in lizza agli Academy Awards 2018 per quella categoria, sarà tra le file del teatro. Nulla è stato però svelato su una sua eventuale esibizione.