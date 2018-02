In occasione del quarantacinquesimo anniversario dall’esordio discografico di Barry White, Universal Music pubblicherà una serie di raccolte contenenti i più grandi successi del gigante del soul scomparso prematuramente nel 2003.

Nel corso della sua straordinaria carriera, Barry White ha vinto 2 Grammy Award e conquistato ben 106 dischi d’oro, 41 dischi di platino.

Le prime uscite sono previste per il prossimo13 aprile: “The Complete 20th Century Records Singles (1973-1979)” e “Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles” contengono i più grandi successi rimasterizzati, oltre alla bonus track “Satin Soul” (solo nella versione in vinile).

Qui di seguito le copertine:

“Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles” uscirà in CD, 2 LP e digitale. "The Complete 20th Century Records Singles (1973-1979)" è invece uno speciale cofanetto di 3 CD. Entrambi i titoli sono accompagnati da ricche annotazioni con i dettagli di ciascun brano.

La terza uscita è prevista per il 20 aprile: “The 20th Century Records Singles (1973-1975)”, un cofanetto con dieci vinili, repliche delle versioni originali dei singoli di maggior successo di Barry White, rimasterizzati dai nastri originali agli Abbey Road Studio.

A seguire nel corso dell’anno ci saranno ulteriori pubblicazioni di ristampe, cofanetti in CD e LP, oltre a nuove compilation che metteranno in luce anche la fondamentale produzione delle Love Unlimted e della Love Unlimited Orchestra.