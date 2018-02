Verrà pubblicato il prossimo 11 maggio dalla Rhino Entertainment il cofanetto che raccoglie dieci ristampe in vinile di alcuni dei lavori del sassofonista e compositore statunitense Ornette Coleman.

“Ornette Coleman: the Atlantic Years” include i sei album in studio di Coleman pubblicati dalla Atlantic Records dal 1959 al 1961, così come alcuni brani scartati durante le sessioni di registrazione. I sei album in studio sono: “The Shape Of Jazz To Come” (1959), “Change Of The Century” (1959), “This Is Our Music” (1960), “Free Jazz: A Collective Improvisation” (1960), “Ornette!” (1961), e “Ornette On Tenor” (1961).

Qui la copertina di “Ornette Coleman: the Atlantic Years”:

Nella raccolta di ristampe in vinile ci saranno anche tre compilation realizzate negli anni Settanta: “The Art Of Improvisers” (1970), “Twins” (1971) e “To Whom Who Keeps A Record” (1975) che includo i brani scartati e non inseriti nei sette album dell’era Atlantics; l’ultimo disco della collezione sarà l’edizione in vinile di “The Ornette Coleman Legacy” che raccoglie sette canzoni realizzate da Coleman nel 1993.

Il cofanetto conterrà anche un libretto con alcune note scritte dal critico musicale Ben Ratliff oltre a rare fotografie scattate dal leggendario fotografo jazz Lee Friedlander.