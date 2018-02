Durante un’intervista degli organizzatori del Polar Music Prize - che i Metallica si sono aggiudicati nelle scorse settimane - Lars Ulrich, batterista e fondatore, insieme al frontman James Hetfield, dei giganti del rock duro, ha raccontato alcune cose di sé e del suo modo di suonare la batteria. Quello che è emerso è che Ulrich non punta e non ha mai puntato all’abilità tecnica: “Oh, wow! Questo ragazzo è così bravo! Sì, è così bravo, ma questo non significa che ci riesca o non significa che riesca a farlo funzionare all’interno di un gruppo o di una collettività”, ha spiegato il musicista dei Metallica, sottolineando come il suo sia “un modo totalmente unico di suonare la batteria”. A ribadire l’importanza della dimensione d’insieme, il metallaro ha affermato: “La cosa più interessante di me riguardo al suonare la batteria è come adatti i tamburi al resto che sta succedendo”. Anche perché, spiega Ulrich, lui non è mai stato interessato a “suonare la batteria da solo” – “Hai presente? Ti siedi in un seminterrato, fai pratica con gli assoli di batteria per ore: non fa per me”.

“Non sono mai stato molto interessato all’abilità”, ha detto il batterista, riconoscendo però la “grande abilità” di uno dei colleghi che Ulrich stima di più, Ian Paice dei Deep Purple. L’artista resta in ogni caso della sua idea: ci sono molti altri batteristi “che hanno un diverso tipo di capacità che, per me, è ugualmente valida, preziosa e importante in quello che fanno funzionare. Lo fanno muovere. Gli danno quella fisicità di cui ha bisogno”.