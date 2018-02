L'edizione 2018 del Tomorrowland, il grande festival di musica elettronica, si terrà tra il 20 e il 29 luglio nel parco de Schorre, vicino alla cittadina di Boom, in Belgio. Ma il 28 luglio l'evento sarà trasmesso in diretta streaming anche nelle città di altri paesi. In Italia si avrà la possibilità di partecipare come spettatori, in connessione via satellite, al Tomorrowland, al Parco di Monza. L'evento è stato battezzato "UNITE with Tomorrowland": lo show sarà sincronizzato in tutte le location coinvolte. Al Parco di Monza, inoltre, sarà costruito un palco sul quale si esibiranno alcuni artisti, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane.

Dal 20 febbraio sono aperte le pre-registrazioni per accedere alle prevendite Early Bird per l'evento al Parco di Monza: i biglietti saranno successivamente acquistabili dal 28 febbraio, per 24 ore. È possibile effettuare le pre-registrazioni per i biglietti di "UNITE with Tomorrowland" sul sito www.tomorrowland.com, dove sono indicate tutte le informazioni, incluse le date di vendita dei biglietti. L'ingresso a "UNITE with Tomorrowland" in Italia è vietato ai minori di 18 anni.