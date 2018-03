Cantautrice dal cuore americano. Imbracciando la sua fidata chitarra Emmylou Ribs, CLAUDIA IS ON THE SOFA, canta soffici canzoni composte sul sofà; canta gli attimi canta gli attimi e i silenzi, il frastuono e il ruggito, li porta sospesi a chi ama ascoltarli. Il disco di esordio Love Hunters (Gibilterra management) fa conoscere e apprezzare CLAUDIA IS ON THE SOFA lungo tutta la penisola. Claudia canta ora per l’Italia e si avventura in Europa con l album Time of me. Racconta le vite raccolte per strada a chi ama ascoltarle. Divide il palco con Joan as a police woman, Scott Matthew, Hugo Race, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Cesare Basile e molti altri. Collabora ai dischi di Omar Pedrini nel suo “Che ci vado a fare a Londra?” e Giorgio Tuma. Presta voce e musiche a video, giungendo sino a Cannes. Apre concerti ad artisti che hanno segnato la storia della musica come Thurstin Moore dei Sonic Youth. Nelle nostre sessions ci regala “Girl”.

"Passeggio tra le onde, sui canali sotto i ponti. I vecchi sulla panchina si voltano e posano lo sguardo su di noi ad ascoltare, i giovani studenti sorridono e io ci sono, galleggio sospesa tra cielo e laguna, tra i vicoli che scorrono sereni. Tra i ponti di Venezia tutto può aspettare."

“...what i have been before

what i have seen before

all that i have not done

could wait for ages...”

(Girl – Claudia is on the Sofa)