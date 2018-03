Non è facile scegliere una manciata di brani dalla sterminata produzione del maestro catanese, tutta di altissimo livello, ma immaginate di dover essere costretti a sintetizzare in dieci canzoni l'essenza di Franco Battiato a beneficio di qualcuno - un alieno, un eremita tornato alla civiltà dopo mezzo secolo, o qualcosa del genere - che non abbia idea di chi sia.

In vista del settantatreesimo compleanno della voce di "Centro di gravità permanente" - che ricorrerà il prossimo 23 marzo - abbiamo deciso di chiedere aiuto a voi lettori per compilare una playlist celebrativa da dedicare a uno dei più grandi esponenti viventi della canzone italiana: le vostre personali classifiche potranno essere inviate all'indirizzo sondaggi@rockol.it entro e non oltre il prossimo 21 marzo. Due giorni dopo, il 23, in concomitanza con il settantatreesimo compleanno di Battiato, pubblicheremo una classifica generata dalla sintesi delle vostre preferenze, citando nell'articolo i nomi e cognomi dei primi dieci lettori che avranno aderito all'iniziativa.

Coraggio, perché dal "Fetus" del 1971 al recente lavoro col Joe Patti's experimental group del 2015 il materiale da passare in rassegna è davvero tanto: noi i riascolti, li iniziamo subito, sperando che anche voi facciate altrettanto. Aspettiamo le vostre classifiche...

A presto!